“صابونة تش تش”.. استقبل تردد قناة كراميش الجديد 2024 بأعلى جودة وفرح أطفالك

تعتبر قناة كراميش واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث تقدم مزيج من الأناشيد المميزة والبرامج المفيدة التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الأخلاقية لديهم، إذا كنت تبحث عن التردد الجديد لقناة كراميش، فسوف نوضح في هذا المقال كل ما تحتاج معرفته عن القناة وكيفية ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

لضمان متابعة البرامج والأناشيد المفضلة لأطفالك دون انقطاع، عليك التأكد من ضبط التردد الجديد للقناة، حيث يمكنك ضبط قناة كراميش عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11603

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

ضبط تردد قناة كراميش

لضبط قناة كراميش على جهاز الاستقبال، قم باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الرسيفر الخاص بك.

اختر خيار “البحث اليدوي” أو “إضافة قناة”.

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة.

اضغط على “بحث” أو “Scan” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

احفظ القناة في قائمة القنوات لديك.

مميزات قناة كراميش للأطفال 2024