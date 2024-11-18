سعر مفاجئ في الدولار أمام الدينار اليوم.. تداعيات اقتصادية مؤثرة

استقر سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بعض البنوك العاملة بالدولة العراقية، فيما انخفضت في البنوك الأخرى داخل أربيل، وذلك مع أولى افتتاحية التعاملات اليومية اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024، فضلاً عن أن سعر الدولار في بورصة الكفاح وكذلك الحارثية سجل نحو 150.350 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، ناهيك عن أن سعر البيع في أسواق بغداد المحلية وصل إلى 151.250 دينار عراقي، وسعر الشراء بلغ نحو 149.250 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

وفي أخر تحديثات مع افتتاحية اليوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024 فسجل سعر الدولار أمام الدينار داخل أربيل داخل محال الصيرفة إلى 150.100 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي للبيع، فيما أن سعر الشراء بلغ نحو 150 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، مع إمكانية التغيير سواء بالارتفاع أو الانخفاض في التحديثات التي تتم على مدار اليوم، وذلك في إطار أن يتعرف عليها كافة المواطنين بالمحافظات العراقية.

تداعيات اقتصادية ملحوظة

ويبذل البنك المركزي قصارى جهده في السيطرة الكاملة على سعر صرف الدولار بإطلاق منصة إلكترونية تُساهم في مراقبة حركة الدولار الأمريكي مع عمليات تحويل العملة الأمريكية إلى الخارج في بداية العام القادم، لتكون نقطة تحول ضمن السياسات المالية العراقية المعمول بها داخل الدولة العراقية، فضلاً عن تغييرات كبيرة في أليات التحويلات المالية التي يتم على إثرها تحديد سعر الصرف.