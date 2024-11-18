استعلام نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث 2024 عبر موقع وزارة التعليم العالي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
استعلام نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث 2024 عبر موقع وزارة التعليم العالي
رابط نتائج القبول المركزي العراق 2024

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن نتائج القبول الموازي للدور الثالث، التي تشمل عدد كبير من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية، لتبذل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق قصارى جهدها لكي يتم تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب في التقديم بالمرحلة الدراسية الجديدة، ناهيك عن إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في كافة المحافظات العراقية كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق، لكي يتم البول في كافة التخصصات الأكاديمية والعملية، وذلك بإتباع الأتي:-

  • أن يتم الانتقال إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
  • مع القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.
  • بعدها يتم إدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب.
  • النقر على أيقونة “بحث”.
  • ليتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بنتائج القبول الموازي.
  • بحيث يمكنك طباعتها في النهاية.
استعلام نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث 2024 عبر موقع وزارة التعليم العالي
استعلام نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث 2024 عبر موقع وزارة التعليم العالي

ما هي شروط التقديم في التعليم الموازي العراق

تتمثل أبرز الشروط المعنية بالتقديم في التعليم الموازي داخل دولة العراق، وذلك بإتباع التالي:-

  • يجب أن يكون معدل الطالب 6 درجات لكي يتم التقديم في التخصصات التعليمية.
  • بينما التقديم في الكليات الهندسية ألا يقل معدل عن 4 درجات.
  • وبالنسبة للراغبين في التقديم بكليات العلوم ألا يقل المعدل عن 5 درجات.
  • يجب أن يكون الطالب حاصل على المعدل المناسب لجميع الراغبين في التخصصات الطبية والشرعية وكافة التخصصات الأخرى.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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