استعلام نتائج القبول الموازي في العراق الدور الثالث 2024 عبر موقع وزارة التعليم العالي

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن نتائج القبول الموازي للدور الثالث، التي تشمل عدد كبير من الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات العراقية، لتبذل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق قصارى جهدها لكي يتم تهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب في التقديم بالمرحلة الدراسية الجديدة، ناهيك عن إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في كافة المحافظات العراقية كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتائج القبول الموازي في العراق، لكي يتم البول في كافة التخصصات الأكاديمية والعملية، وذلك بإتباع الأتي:-

أن يتم الانتقال إلى دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

بعدها يتم إدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب.

النقر على أيقونة “بحث”.

ليتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بنتائج القبول الموازي.

بحيث يمكنك طباعتها في النهاية.

ما هي شروط التقديم في التعليم الموازي العراق

تتمثل أبرز الشروط المعنية بالتقديم في التعليم الموازي داخل دولة العراق، وذلك بإتباع التالي:-