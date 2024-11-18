وصفة جبارة لتفتيح البشرة من أول مرة.. مجربة ومضمونة 100%

العديد من السيدات يشكون من جفاف البشرة الذي عادة يحدث نتيجة انهم لم يشربوا الماء الكافي علي مدار اليوم من اجل ترطيب البشرة، لذا يبحثوا أيضا علي وصفات طبيعية خالية من أي مواد كيميائية للترطيب، تفتيح البشرة، من خلال الموضوع وعبر السطور القادمة سنبين لكم عدة وصفات بمكونات موجودة داخل جميع المنازل، بالإضافة إلي سهولة الاستخدام، يجب الاستمرار عليها من اجل الحصول علي افضل النتائج تابعونا.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

إحضار ملعقة كبيرة من العسل الأبيض. إحضار ملعقة من الحليب. ملعقة من الماء الدافئ. إنا مناسب لخلط المكونات.

طريقة الاستخدام

أولا: يجب خلط العسل والحليب جيدا حتي يمتزجا.

ثانيا: قم بفرد الخليط علي البشرة والرقبة، اتركه لمدة 20 دقيقة.

أخيرا: اغسل الوجه بالماء الدافئ، من اجل الحصول علي افضل النتائج يجب عليك الالتزام بهذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ثانيا: ماسك الخيار والزبادي

إحضار نصف حبة خيار. ملعقة من الزبادي.

كيفية استخدام هذا الماسك علي الوجه

يجب فرم الخيار ناعم جدا. ثم أضع عليه الزبادي، يجب التقليب حتي يمتزجا. افرد الماسك علي الوجة لمدة 25 دقيقة. يجب غسل الوجه بالماء الفاتر، ستحصل علي بشرة رطبة وناعمة مثل بشرة الأطفال.

ثالثا: ماسك الليمون وزيت جوز الهند

إحضار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير نصف ليمونه.

طريقة الاستخدام