كم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الجديد اليوم الاثنين

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم في مصر اليوم حالة من الاستقرار النسبي بعد تحركات ملحوظة في الأيام الماضية، مما يعكس توازنًا في الطلب والعرض بالسوق المحلية، يأتي هذا في ظل تقلبات الأسواق العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب، باعتباره من أهم الملاذات الآمنة للاستثمار، تنوعت مشغولات الذهب بين الشعبي والماركات الراقية، مع اختلاف في تكاليف المصنعية والدمغة حسب التاجر والمنطقة، يبقى الذهب خيارًا مميزًا للمستثمرين والمدخرين على حد سواء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، هذا التنوع يمنح المستهلكين حرية أكبر في اختيار الأنسب لهم سواء للزينة أو للاستثمار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

فيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم، الإثنين 18 نوفمبر 2024:

سعر عيار 24: يتراوح سعره بين 4,046 جنيهًا للبيع و4,069 جنيهًا للشراء.

وعيار 21: يتراوح سعره بين 3,540 جنيهًا للبيع و3,560 جنيهًا للشراء.

كما بلغ سعر عيار 18: يتراوح سعره بين 3,034 جنيهًا للبيع و3,051 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: يتراوح سعره بين 28,460 جنيهًا للبيع و28,480 جنيهًا للشراء.

سعر مصنعية الذهب في مصر

تختلف مصنعية الذهب في مصر بناءً على عدة عوامل، منها نوع العيار، ونوع المشغولات (شعبي أو ماركة مثل لازوردي)، وحالة الذهب (جديد أو قديم)، بالإضافة إلى تقديرات الصائغ نفسه، بشكل عام، تتراوح مصنعية الذهب في مصر على النحو التالي:

الذهب الشعبي (الاقتصادي): تتراوح المصنعية بين 70 إلى 150 جنيهًا لكل جرام.

ذهب لازوردي (الماركات): تتراوح المصنعية بين 90 إلى 200 جنيهًا لكل جرام.

الذهب القديم: تتراوح المصنعية بين 50 إلى 100 جنيهًا لكل جرام.

بالإضافة إلى المصنعية، تُضاف قيمة الدمغة والضريبة على سعر الجرام، مما يؤثر على السعر النهائي للمشغولات الذهبية.