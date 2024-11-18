خلال ايام.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 والمستحقات المتأخرة بالزيادات الجديدة

موعد صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر نوفمبر، تزايدت معدلات البحث في الساعات الأخيرة حول موعد صرف الرواتب شهر نوفمبر 2024 للعاملين في الدولة فمع اقتراب شهر نوفمبر على الانقضاء فالبحث يزداد حول موعد استلام الرواتب وقد أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن المواعيد المحددة لصرف رواتب شهر نوفمبر، لذا سوف نتعرف معا اليوم على موعد صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر نوفمبر وأماكن الصرف في السطور القادمة فتابعونا.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

قد أعلنت وزارة المالية عن عملية صرف رواتب العاملين في الدولة لشهر نوفمبر 2024 حيث أكدت الوزارة على أن عملية صرف الآيات سوف يتم تقسيمها على عدة ايام لضمان قيام القطاعات والهيئات المختلفة في الدولة بصرف الرواتب في المواعيد المحددة.

حيث تحدد وزارة المالية عدد خمسة أيام يتم خلالها صرف الرواتب فتبدأ عملية صرف رواتب شهر نوفمبر 2024 على مدار خمسة أيام متتالية تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر وتستمر حتى يوم الخميس 29 نوفمبر 2024.

على أن يتم صرف المتأخرات والعلاوات بالزيادة الجديدة، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في يوليو الماضي في أيام 8، و 11، و12 نوفمبر وفقا لما أعلنت عنه وزارة المالية في بيان رسمي لها.

أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

قد حددت وزارة المالية في بيانها رسمي عدة أماكن يتم من خلالها صرف رواتب شهر نوفمبر 2024 وذلك لمنع الازدحام بين العاملين في الدولة حيث جاءت أماكن الصرف كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي «ATM».

وفروع البنوك الحكومية والخاصة.

ومكاتب البريد وماكينات البريد.

والتطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

والوحدات الحسابية في المقرات الحكومية.

الحد الأدنى لـ مرتبات شهر نوفمبر

يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 بناء على الحد الادنى للرواتب الذي قد تم إقراره في شهر أبريل الماضي ويأتي الحد الأدنى لمرتبات العاملين في الدولة لشهر نوفمبر 2024 كالتالي: