انخفاض ولا ارتفاع….سعر الذهب اليوم في العراق بعد التغيرات الجديدة الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024

سعر الذهب اليوم في العراق بعد التغيرات الجديدة الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024 الذي استمر فيه انخفاض سعر الذهب والعملات الأجنبية، ولا سيما وأن الذهب الاكثر بحثا في كافة الولايات العراقية هذه الأيام بعد مراحل الانخفاض الذي صاحب الاسعار في المرحلة الماضية، لذلك نكشف لكم في السطور التالية احدث اسعار الذهب جميع الأعيرة بداية من عيار 21 و24 و22 و18 وجميع أنواع السبائك.

سعر الذهب اليوم في العراق الجديدة الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2024

شهدت أسواق الذهب اليوم في العراق عدة تغيرات ليشهد السعر الجديد الذهب التالي:

سعر الذهب عيار 21 اليوم يسجل 73 دولار، 95770 دينار عراقي.

أسعار الذهب عيار 24 109451 دينار عراقي.

سعر عيار 22 من الذهب يسجل الآن 76 دولار، بما يعادل 100330 دولار.

أسعار جرام الذهب عيار 18 اليوم 62 دولار، بما يعادل 82088 دولار.

جرام الذهب عيار 14 اليوم يسجل 63846 دينار عراقي، بما يعادل 49 دولار.

شراء جنية الذهب اليوم في العراق

جنية الذهب يسجل الآن 700 دولار وزن 8 جرام عيار 21.

أسعار جنية الذهب عيار 22 وزن 8 جرام يسجل الآن 733 دولار.

جنية الذهب عيار 24 يسجل الآن 800 دولار بما يعادل 1050731 دينار عراقي.

سعر سبيكة الذهب اليوم في العراق