"من هنا"... ما هي شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل 1446 وخطوات الاستعلام عنه ؟

يُعد برنامج دعم ريف أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية لدعم الأفراد والأسر المنتجة، وخاصة العاطلين عن العمل، بهدف تحسين مستواهم المعيشي وتعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، ومع اقتراب عام 1446، يزداد البحث عن شروط التسجيل في هذا البرنامج وآلية التقديم للحصول على الدعم، في هذا المقال، سنتناول الشروط الأساسية للتسجيل في دعم ريف، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتباعها لضمان قبول الطلبات والاستفادة من هذا الدعم الحكومي القيّم.

شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين عن العمل 1446

للتقديم في برنامج دعم ريف، يجب استيفاء مجموعة من الشروط لضمان الاستحقاق والاستفادة من الدعم. من بين الشروط الأساسية أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا على الأقل، مع توافر عدد من المتطلبات الأخرى التي تشمل ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية أو خاصة.

ضرورة امتلاك المتقدم لحساب بنكي مسجل.

أن يكون لدى المتقدم خبرة في المجال الزراعي أو المهني مع تقديم إثبات لذلك.

ضرورة تقديم مستند يثبت مزاولة مهنة الزراعة أو أحد المجالات المدعومة من البرنامج.

يشترط ألا يكون للمتقدم راتب تقاعدي.

أن يكون المتقدم قادرًا على العمل.

أن يكون المشروع الذي يقدمه المتقدم ضمن المناطق المدعومة من منصة دعم ريف.

ضرورة تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تقديم وثيقة العمل الحر.

الاستعلام عن دعم ريف 2024

للتسجيل في برنامج دعم ريف للعاطلين عن العمل، يمكنكم اتباع الخطوات التالية لضمان تقديم الطلب بالشكل الصحيح. يُرجى أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي المتعلق ببوابة ريف الإلكترونية من هنا. بعد ذلك، اتبعوا الخطوات التالية: