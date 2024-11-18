مزايا خارقة لجميع هواتف الأندرويد والأيفون “أخر تحديثات تطبيق Whatsapp 2025”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أخر تحديثات تطبيق Whatsapp حيث شهدت الأيام الأخيرة الكثير من التحديثات الجديدة عبر تطبيق واتساب حيث يواصل القائمين على التطبيق تحديثه باستمرار لسهولة استخدامه واضافة المزيد من الخدمات والاختصار التي تفيد جميع المستخدمين حيث تشمل التحديثات الجديدة الكثير من التحسينات في الخصوصية والأداء والكثير من المميزات التفاعلية التي تجعل الأداء أهل بكثير ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول أخر تحديثات تطبيق Whatsapp.

أخر تحديثات تطبيق Whatsapp

يبحث الكثير من المهتمين خلال الساعات الأخيرة الماضية عن أخر تحديثات تطبيق Whatsapp حيث يمكن تنزيل تطبيق واتساب بيزنس وتطبيق واتساب الذهبي وإليكم جميع التحديثات الجديدة التي تم اضافتها على تطبيق واتساب خلال الفترة الأخيرة الماضية.

تم تحديث واضافة شريط التنقل السفلي.

تم زيادة تحديثات الأمان الجديدة.

تم زيادة أمان حماية الحساب الخاص بك.

لضمان أمان الاتصالات تم تشفير الدردشة الخاصة.

زيادة تعزيز خصوصية المستخدمين.

زيادة حماية عنوان IP في المكالمات.

التحقق من الخصوصية.

تشمل التحديثات الجديدة التحكم في اخر ظهور الصورة الشخصية.

إمكانية قفل الدردشة بالبصمة أو من خلال رمز الوصول.

تم إدخال ميزة منع التقاط الشاشة.

ماهي تحديثات تطبيق واتساب الجديدة 2025؟

بعد التعرف على الكثير من المميزات والخواص التي تم تحديثها في تطبيق واتساب الجديد يبحث الكثير من المستخدمين عن امكانية استخدام أكثر من جهاز لفتح حساب واتساب حيث يمكن تتعدد الأجهزة التي تفتح بها حسابك لعدد يصل إلى 5 أجهزة مستقلة وذلك دون الحاجة إلى اتصال الجهاز الرئيسي بالانترنت وذلك مما يسهل الوصول إلى الرسائل باستخدام أي جهاز وفي أي وقت.