متى يبدأ الدوام الشتوي في المدارس 1446؟ .. التعليم السعودي يوضح

يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية خلال الأيام الأخيرة الماضية عن متى يبدأ الدوام الشتوي في المدارس 1446؟ حيث بدأ الدوام الشتوي في جميع المدارس الحكومية والخاصة في السعودية يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024 وهو بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية ، حيث ينقسم العام الدراسي في السعودية إلى ثلاثة فصول دراسية لكل فصل دراسي امتحانات منفصل واجازة منفصلة في نهاية كل فصل دراسي وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول بداية الدوام الشتوي في المدارس للعام الدراسي الحالي 1446.

متى يبدأ الدوام الشتوي في المدارس 1446؟

يبدأ التوقيت الشتوي يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن يستمر الدوام الشتوي حتى 20 فبراير القادم وهو الموافق 21 شعبان 1446 وقد كشفت وزارة التعليم السعودية ومنطقة العمل بالرياض عن مواعيد بداية الدوام الشتوي حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة السابعة إلا الربع في صباح كل يوم بداية من الأحد إلى الخميس من كل اسبوع ، وتبدأ الحصة الأولى في الساعة السابعة صباحًا.

موعد الحصة الأولى في المدارس مع بداية الدوام الشتوي

يبحث الكثير من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة الماضية عن موعد بداية الحصة الأولى في المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية مع بداية الدوام الشتوي حيث تبدأ الحصة الاولى في الرياض في تمام الساعة التاسعة صباحًا بينما تبدأ الحصة الأولي في جدة ومكة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا وتبدأ الحصة الأولى في تبوك في تمام الساعة الثامنة صباحًا بينما تبدأ الحصة الأولى في القصيم ومكة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع صباحًا.