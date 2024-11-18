تحديث تردد قناة بطوط الجديد بجودة هائلة 2024 على القمر الصناعي

تردد قناة بطوط من أكثر القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الكثير من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة، بالإضافة إلى الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تنقلها القناة دون توقف، بالإضافة إلى أن المحتوى يكون بإشارة قوية وذات جودة عالية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات والعرب سات في السطور التالية.

تردد قناة بطوط 2024 أطفال

وحتى تقوم باستقبال التردد الجديد لقناة بطوط أطفال، لمتابعة كل ما تقدمه القناة على القمر الصناعي النايل سات، وذلك بإتباع البيانات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي لقناة بطوط النايل سات.

التردد الجديد للقناة 11494.

استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز بطوط 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة بطوط 6/5.

تردد القناة على العرب سات 2024

جاءت أبرز البيانات الخاصة بإستقبال قناة بطوط أطفال على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الجديد يكون 11594.

الإستقطاب أفقي.

معامل الترميز 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ 6/5.

طريقة تنزيل قناة بطوط أطفال

أما عن الخطوات التي على إثرها يتم تنزيل قناة بطوط أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-