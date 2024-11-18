تردد قناة عمو يزيد 2025 “تعليم محتوى مميز وترفيهي للأطفال” .. ثبتها الآن على نايل وعرب سات

يمكنك من خلال الموضوعات التي سوف يتم سردها لكم في المقال، أن تقوم بالتعرف على طريقة تثبيت تردد قناة عمو يزيد 2025 الجديد على القمر الصناعي نايل وعرب سات بكل سهولة، من أجل ضمان تعليم محتوى مميز ومناسب لجميع الأطفال من عمر 6 أشهر حتى عمر 12 عام، دعونا من خلال المقال نوضح لكم عن طرق التثبيت الصحيحة.

تردد قناة عمو يزيد 2025

لا تردد على الإطلاق، في تثبيت تردد قناة عمو يزيد 2025 لأن أبنائك سوف يحصلون على استفادة كبيرة جدًا، ويمكنك الآن معرفة بيانات التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات من خلال التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات يكون 10923.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل التصحيح الخطأ 4/5.

الجودة أتش دي.

الاستقطاب رأسي.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات يكون 11310.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل التصحيح الخطأ 5/6.

الجودة أتش دي.

الاستقطاب عمودي.

خطوات تثبيت تردد قناة عمو يزيد 2025

يمكنك من خلال الخطوات التي سوف يتم سردها لكم في النقاط التالية، أن تتعرف على طريقة تثبيت تردد قناة عمو يزيد والتي تتمثل الخطوات في التالي: