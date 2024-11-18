mtess.gov.dz التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 موقع وزارة العمل والتشغيل

أطلقت الحكومة الجزائرية العديد من المنح المالية التي تستقطب بها الكثير من المواطنين وخاصة شريحة الأطفال، ناهيك عن أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة أمام كافة المتقدمين، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تُشرف علليها وزارة العمل والتشغيل لسد احتياجات الطفل، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل في المنحة في السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة الطفل الجزائر

لكي تقوم بالتقديم في منحة الطفل أمام كافة المواطنين بمختلف ولايات الجزائر، ودعم الأسر وتحسين نوعية حياة الطفل، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة العمل والتشغيل بالجزائر.

مع القيام بإنشاء حساب جديد عبر الموقع.

وعندها يتم الانتقال إلى صفحة المنح المالية.

اختيار “منحة الطفل”.

بعد ذلك ستتمكن من ملء استمارة طلب القبول في منحة الطفل.

يُرجى إرفاق المستندات المطلوبة.

التأكد من صحة المعومات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على أيقونة “إرسال الطلب” أو “موافق”.

شروط القبول في منحة الطفل بالجزائر

وتتمثل أبرز شروط القبول في منحة الطفل داخل مختلف ولايات الجزائر، كما يأتي:-