عُطلة رسمية في العراق غد.. التفاصيل كاملة

أعلن مجلس محافظة كربلاء في بيان ه اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024 عن تعطيل الدوام الرسمي غدًا الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 بمختلف المؤسسات العاملة في المحافظة، مؤكدًا أن سبب ذلك الاستعدادات الأخيرة للتعداد السكاني المزمع تنفيذه والإعلان عنها في غضون الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قرار التعطيل يشمل محافظة كربلاء المقدسة، لتبدأ العودة إلى الدوام يوم الأربعاء ما لم يكن هناك أي تغيرات جديدة في العُطل الرسمية بالدولة العراقية.

عطلة في العراق غدًا

وأكد البيان الصادر عن محافظة كربلاء، أن القرار جاء بعد عقد جلسة طارئة وبحضور المحافظ وعدد من قيادات المحافظة، من أجل مناقشة الترتيبات والإجراءات الخاصة بالتعداد السكاني في المحافظة، ناهيك عن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في دولة العراق لكي يتم الاستعدادات اللازمة بشأن التعداد السكاني، وأعلنت اللجنة الأمنية كذلك حالة إنذار لجميع القطاعات الأمنية والعسكرية مع فرض حظر تجوال كاملة يومي الأربعاء والخميس القادمين.

حظر التجوال في محافظات العراق

وأكدت اللجنة الأمنية العليا، أن سريان حظر التجوال في البلاد يبدأ من منتصف ليلة 19 نوفمبر حتى منتصف ليلة 21 من شهر نوفمبر 2024، بما يشمل ذلك جميع المحافظات العراقية، كما أن ذلك يُفيد بتقيد كامل لجميع المواطنين من التحرك أثناء قرار حظر التجوال، شامل ذلك المحافظات أو الأقضية والنواحي أو بين الحضر والريف، مع التهاون للحالات الطارئة والإنسانية، وتأتي هذه الإجراءات لضمان النجاح في التعداد السكاني بشكل صحيح.