بداية من اليوم “التسجيل وحجز الوحدات السكنية لكل المصريين” .. مقدم بقيمة 20 ألف جنية

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي اليوم الموافق 18 من نوفمبر عن التسجيل وحجز الوحدات السكنية لكل المصريين في المحافظات والمدن الجديدة، وذلك وفقًا لبداية حجز كراسات الشروط المعلنه والتي قيمتها يكون 300 جنية مصري، يمكنك من خلال المقال أن تتعرف على التفاصيل الخاصة بتلك الوحدات السكنية بشكل صحيح، من خلال النقاط التالية.

التسجيل وحجز الوحدات السكنية لكل المصريين

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن بداية التسجيل وحجز الوحدات السكنية لكل المصريين ليكون بداية من يوم 18 من نوفمبر 2024 حتى يوم 25 من نوفمبر القادم، وتلك الفترة مخصصة لحجز الوحدات السكنية لذوي الهمم، بينما تسجيل المواطنين وعامة الشعب، يمكنهم البدء في التسجيل بداية من يوم 26 من نوفمبر المقبل، حتى يوم 24 من ديسمبر 2024، بعد الانتهاء من تلك الفترة لن يتمكن المواطن من التقديم على الوحدات السكنية، إلا بعد أن يتم طرح إعلان أخر.

تكلفة جدية حجز الوحدات السكنية 2024

أعلنت وزارة الإسكان أن تكلفة جدية الحجز للوحدات السكنية في المحافظات المصرية، تكون بداية من قيمة 20 ألف جنية مصري، وبالنسبة لحجز الوحدات السكنية في المدن الجديدة تكون بداية من سعر 30 ألف جنية مصري، ليكون قيمة كراسة الشروط 300 جنية مصري ويكون يكون المصاريف الإدارية قيمتها 355 جنية مصري.

التسجيل الإلكتروني في وزارة الإسكان 2024

يمكنك الآن الحصول على التسجيل الإلكتروني، من خلال الرابط الرسمي التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي، ويتمثل هذا الرابط في “https://cservices.shmff.gov.eg/“، يمكنك أن تقوم بجدية الحجز الإلكتروني من خلال هذا الرابط، كما وضحت وزارة الإسكان لكافة المتقدمين على التسجيل في تلك الوحدات.