عاجل .. كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf “نزلها الآن واحجز الوحدة السكنية بأقل سعر”

أعلن الجهاز الإداري عن كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf لبداية حجز الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة، يمكنك من خلال المقال الدخول على بي دي أف كراسة الشروط، ومعرفة التفاصيل الأساسية بكل وضوح مع معرفة قيمة الرسوم المعلن عنها من خلال وزارة الإسكان الاجتماعي، دعونا نكشف لكم عن التفاصيل بشكل كامل.

كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf

أصبح الأن يمكنك معرفة كراسة شروط سكن لكل المصريين pdf من خلال “pdf/45487878454599.pdf“، بعد الدخول على الرابط أصبح أنت ممتلك الآن كراسة الشروط بصيغة البي دي أف، يمكنك التعرف على كافة البنود التي تتعلق بحجز الوحدات السكنية، من بداية دفع المقدم حتى الاستلام بشكل مفصل تمامًا ودقيق، تعتبر كراسة الشروط بند اساسي لحجز الوحدات السكنية.

قيمة رسوم كراسة الشروط سكن لكل المصريين 2024

أعلن الجهاز الإداري في صباح اليوم الموافق عن بداية حجز الوحدات السكنية التي تكون بداية من يوم، 18 من نوفمبر 2024 حتى يوم 25 من نوفمبر 2024، وذلك لكافة الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بينما عامة الشعب يمكنهم البدء والتسجيل بداية من يوم 26 من نوفمبر حتى يوم 24 من ديسمبر 2024، وتكون قيمة رسوم كراسة الشروط 300 جنية مصري، والمصاريف الإدارية تكون قيمتها 355 جنية مصري.

موقع التسجيل الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية 2024

يمكنك أن تتم عملية الحجز الخاصة بك وملئ الاستمارة، من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي “https://cservices.shmff.gov.eg/“، وذلك بعد الدخول على الموقع وإتمام الخطوات الصحيحة وإرفاق البيانات المعلنة من الجهاز الإداري التابع للمنطقة السكنية الخاصة بك.