“ما بيصير نزعل ماما” اضبطه الآن تردد قناة كراميش على النايل سات والعرب سات وخلي عيالك تتبسط بأروع الأناشيد وأغاني الأطفال الهادفة

تردد قناة كراميش، تقدم قناة كراميش العديد من أغاني الأطفال التي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي وحققت القناة نجاحاً كبيراً لذلك اليوم من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم تردد قناة كراميش حيث تعمل إدارة القناة من حين لآخر على تحديث التردد لعدم انقطاع الخدمة وضمان وصول الخدمة بجودة عالية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد القناة.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

تزايد البحث عن معرفة تردد قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات وجاء التردد الجديد هو:

التردد: 11390.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ: 6/5

تردد قناة كراميش على نايل سات

أما بالنسبة لتردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالي:

التردد الجديد: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 6/5

خطوات تنزيل قناة كراميش على جهاز الإستقبال

يمكن تنزيل قناة كراميش بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

من قائمة الإعدادات اضغط على البحث اليدوي أو التركيب.

بعد ذلك اضغط على تنزيل قناة جديدة.

ثم حدد القمر الصناعي.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على زر البحث.

انتظر حتى ينتهي البحث ثم اضغط على حفظ.

مميزات القناة

تتميز قناة كراميش بالعديد من المميزات من أبرزها مايلي: