شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.. تردد قناة وناسة Wanasah TV على النايل سات لمتابعة كل جديد في عالم الاطفال بجودة HD

تردد قناة وناسة، تعمل قناة وناسة على تحديث ترددها بشكل مستمر وتعتبر من القنوات ذات الاهمية الكبيره للاطفال حيث تقوم القناة بعرض محتوى مميز يخص فئة الأطفال من عمر عامين حيث تقدم الأناشيد وتشجيع الأطفال على المرح والتعليم والغناء ومعرفة الفرق بين الارقام والالوان والحروف واليوم سوف نتعرف معا في السطور القادمة على احدث الترددات لقناة وناسه فتابعونا.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

يتم تحديث تردد قناة وناسة بشكل مستمر لضمان عدم التشويش في الأشارة مع جودة الصوت والصورة حيث يأتي تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات كالتالي:

تردد القناة: 11430.

الاستقطاب: أفقي (H).

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 علي العرب سات

تعتبر قناة وناسة من القنوات ذات الأهمية الكبيرة حيث يعشقها الكثير من الصغار المحبين لما تعرضه القناة من أغاني وبرامج مخصصة للأطفال تهدف إلى تعليم الأطفال مع قضاء وقت من المرح حيث يأتي تردد قناة الجديد 2024 على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب: أفقي

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اغاني قناه وناسة

تقوم قناة وناسه ببث مجموعة مختلفة ومتنوعة من أجمل أغاني الأطفال حيث تأتي أغاني قناة وناسة على النحو التالي:

وناسة وناسة.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو وماما.

اغنية بيب بيب.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية مين اللي سرق الجزمه.

أغنية لولو والحيوانات.

أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

أغنية اجا الحلو.

أغنية حبيب البابا.

أغنية يا لولو يا لولو.

أغنية اختي الغيورة.

أغنية أنا بحبك يا بابا.

أغنية شو بيقولوا الحيوانات يا لولو.

أغنية يلا نلعب.

أغنية جراثيم.

أغنية خمس حواس.

أغنية دا دا ميدو.

أغنية الشرطة القوية.

أغنية البنات البنات.

أغنية لولو بس شوي.

أغنية لولو صارت شرطية.

أغنية يا لولو يا لولو في نونو

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

يمكن من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة القيام بضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي سواء كان نايل سات وعرب سات وذلك من خلال الخطوات التالية: