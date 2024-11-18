دلع اطفالك وأبسطهم.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي جميع الاقمار الصناعية بجودة HD.. هترتاحي خلاص من الزن

تردد قناة طيور الجنة الجديد، تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الجميلة التي يعشقها الصغار فهي من أقدم قنوات الاطفال حيث بدأ ظهورها عام 2009 تبث القناة منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من الاغاني والاناشيد التي يتم من خلالها تعليم الأطفال الكثير من المهارات واليوم سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة حيث يتم تحديث التردد بصورة مستمرة لضمان جوده الصوت والصوره فتابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

حتى تضمن إدارة القناة أن تثق قناة طيور الجنة الى جميع المشاهدين في أنحاء الوطن العربي يتم تحديث التردد بشكل مستمر حيث يأتي تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11252 أو 11258

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6 أو 3/4

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي العرب سات

لكل الباحثين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي عرب سات فإنه يمكن تنزيلها من خلال إحداثيات القناة التالية:

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

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مزايا قناة طيور الجنة

أن قناة طيور الجنة من القنوات الأطفال الهادفة التي تعزز الكثير من المهارات لدى الأطفال ومن بين مزايا قناة طيور الجنة ما يلي: