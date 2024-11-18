سعر الذهب بعد التحديث.. وصل كام؟

يبحث العديد من المواطنين بشكل مستمر حول أسعار الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية، وخاصة الراغبين في اقتناءه أو الاستثمار به، ناهيك عن أن التحديثات تظل مستمرة على مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليه كافة المواطنين، وهو ما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب نهاية التعاملات

وفقًا لأخر تحديثات لأسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7180 جنيهًا للبيع والشراء 7140 جنيهًا.

فيما أن سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 4102.75 جنيه بيع، وشراء 4080 جنيهًا.

كذلك فإن سعر الذهب عيار 22 بلغ نحو 3761 جنيه للبيع وللشراء 3740 جنيه.

كذلك فإن سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 3590 جنيه للبيع، وللشراء 3570 جنيه.

تحديثات سعر الذهب الان

وجاءت أخر تحديثات لأسعار الذهب اليوم الإثنين داخل مختلف محلات الصاغة، كما نص على النحو التالي:-