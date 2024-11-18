ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار الان.. تحديثات مباشر

زادت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 18 من شهر نوفمبر 2024 في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن متوسط سعر العملة الخضراء بلغ نحو 49.32 جنيه للشراء، وللبيع 49.42 جنيه داخل البنك الأهلي، فيما أن قيمة الإرتفاع بلغ قرشين، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لأسعار الدولار كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار في البنوك الان

جاءت أخر تحديثات أجرت على سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالدولة، كما جاء على النحو الأتي:-

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.30 جنيه للشراء، فيما أن البيع بلغ نحو 49.44 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 49.32 جنيه شراء، وبيع 49.42 جنيه.

حتى أن سعر الدولار في المصرف المتحد سجل نحو 49.30 جنيه للشراء، والبيع 49.40 جنيه.

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 49.35 جنيه للشراء، وللبيع 49.45 جنيه.

سعر الدولار الان في البنوك

ولمعرفة باقي التحديثات التي تمت على أسعار الدولار مقابل الجنيه في باقي البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يلي:-