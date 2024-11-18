يوميات فطين.. تردد قناة ماجد الجديد 2024 للأطفال على الأقمار الصناعية لمتابعة أحلى المسلسلات الكرتونية

تردد قناة ماجد الجديد 2024، من القنوات المفضلة للكثير من الأطفال هي قناة ماجد لكونها من القنوات الأبرز على ساحة قنوات الأطفال بما تعرضه القناة من مجموعة هامة من الأفلام الكرتونية والبرامج التي تهدف بالأساس إلى تنمية مهارات الأطفال، وتحرص إدارة القناة على وصول القناة الى جميع المشاهدين من أنحاء الوطن العربي وذلك عبر التحديث من جودة الصوت والصورة وتحديث الترددات بشكل مستمر واليوم سوف نتعرف معا على تردد قناة ماجد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات فتابعونا.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

حتى تتمكن قناة ماجد من الوصول الى مشاهديها يتم تحديث ترددها بصورة مستمرة لضمان عدم انقطاع الإشارة وجودة الصوت والصورة حيث يأتي تردد قناة ماجد الجديد 2024 على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11526.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد الجديد 2024 علي النايل سات

تقدم قناة ماجد مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية التي من خلالها يمارس اطفال بعض من الأنشطة التعليمية والترفيهية في نفس الوقت ويأتي ترددها الجديد كالتالي:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ماجد الجديد 2024 علي العرب سات

تجذب قناة ماجد مشاهديها من جميع انحاء الوطن العربي لمتابعة أجمل الأفلام الكرتونية والبرامج التي يتم من خلالها توعية الأطفال والتحديث من مهاراتهم وقدراتهم اشياء تردد القناه على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصويب: ¾.

اقرا ايضا: تردد قناة طيور الجنة 2024

برامج قناة ماجد

يتم من خلال قناة ماجد عرض مجموعة كبيرة من برامج اخبار مسلسلات الكرتونية المميزة بمحتواها الشيق والهاتف حيث تأتي برامج مسلسلات قناة ماجد على النحو التالي:

ماجد ·

كسلان ·

أمونة المزيونة ·

النقيب خلفان ·

مدرسة البنات ·

فطين ·

زكية الذكية ·

يوميات فطين.

مميزات قناة ماجد للأطفال

تميزت قناة ماجد للأطفال منذ انطلاقها عام 2015 أنها تقدم مزايا عديده للاطفال ومنها: